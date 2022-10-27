В.о. голови СБУ про роботу української агентури: Багато операцій успішно реалізовано завдяки жінкам

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк наголошує на роботі жінок у сфері контррозвідувальної діяльності України.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, що можна розповісти про роботу української агентури, Малюк сказав: "Зі зрозумілих причин на публіку я конкретики не розкриватиму, щоб не розшифрувати форми і методи, не підставити джерела, які працюють у тилу ворога, зокрема у Росії".

Він додав: "Водночас я хочу окремо подякувати жінкам. Це найкращі агенти, справжні амазонки у сфері контррозвідувальної діяльності, які здійснюють мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій успішно реалізовано завдяки агентурній жіночій присутності".

За словами Малюка, деякі агенти вже пройшли через пластичну хірургію і зміну даних, щоб не наражатися на небезпеку.

Загалом, як наголосив в.о. голови СБУ, сфера контррозвідувальної діяльності є одним із тих напрямків, які українська спецслужба удосконалює та розвиває.