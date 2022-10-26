Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Тімоті Барроу.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак високо оцінив перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, що відбулися напередодні. Він зазначив, що під час цієї розмови було підтверджено курс Великої Британії на підтримку України та продовження двосторонньої співпраці.

Керівник Офісу президента наголосив на абсурдності заяв російського керівництва щодо нібито намірів України створити "брудну бомбу". У цьому контексті Андрій Єрмак зазначив, що Україна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень.

Він також наголосив на важливості проведення онлайн-саміту у форматі НАТО + Україна.

Єрмак висловив подяку Великій Британії, яка надає значну політичну та оборонну підтримку Україні, та наголосив на системній координації зусиль сторін у широкому колі питань.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті та подякував британським партнерам за допомогу українським захисникам під час відбиття російської агресії.