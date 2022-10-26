Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо мешканця обласного центру, підозрюваного у співпраці з агентами спецслужб РФ.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується низка статей Кримінального кодексу України, зокрема і держзрада (ч.ч.1,2 ст.111 КК України).

"За вчинення державної зради в умовах воєнного стану чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, з лютого до квітня 37-річний чоловік передавав агентам спецслужб РФ координати будівлі обладміністрації та інших об'єктів у Харкові, по яких згодом вели вогонь військові країни-агресора. Окрім цього, підозрюваний передавав ворогові інформацію про місця дислокації ЗСУ. Для передачі даних він використав заборонену в Україні соцмережу. Користувачі облікових записів належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб РФ.

Обвинувачений також публікував у соцмережах пости, в яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових країни-агресора.

Під час обшуку у чоловіка правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, яку він використовував для передачі даних та публікації постів, а також патрони й гранати.

Справу розглядатиме Київський райсуд Харкова.