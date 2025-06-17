Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США - Кличко

Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, уже 16 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4834