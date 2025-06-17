Інтерфакс-Україна
Події
02:59 17.06.2025

Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США - Кличко

1 хв читати

Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, уже 16 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4834

Теги: #київ #сша #громадянин #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 17.06.2025
Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

02:41 17.06.2025
У Києві уже 16 постраждалих - мер

У Києві уже 16 постраждалих - мер

02:34 17.06.2025
У двох районах Києва відбулось вимкнення електроенергії - мер

У двох районах Києва відбулось вимкнення електроенергії - мер

02:23 17.06.2025
Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва - Ткаченко

Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва - Ткаченко

02:08 17.06.2025
Київ під комбінованою атакою ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО

Київ під комбінованою атакою ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО

02:04 17.06.2025
Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

01:50 17.06.2025
У Києві вже 11 постраждалих - мер

У Києві вже 11 постраждалих - мер

01:27 17.06.2025
Єрмак про нічну атаку: РФ продовжує війну з цивільними

Єрмак про нічну атаку: РФ продовжує війну з цивільними

01:11 17.06.2025
Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади – мер

Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади – мер

00:54 17.06.2025
П'ятеро потерпілих у Солом'янському районі столиці, одна людина у важкому стані - Ткаченко

П'ятеро потерпілих у Солом'янському районі столиці, одна людина у важкому стані - Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах – Федоров

Австралійський прем'єр і генсек НАТО обговорили підтримку України та спільні виклики безпеці

Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію

Росія підняла 2 борта Ту-95МС з "Оленьї"

У Солом'янський район Києва викликали бригаду "швидкої" – Кличко

У Хайфі після удару Ірану зупинився нафтопереробний завод - ЗМІ

Окупанти втратили 221 військового на покровському напрямку, ще три боя тривають - Генштаб

Президентка Єврокомісії: наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті

Громадян Великої Британії у Ізраїлі закликали зареєструвати свою присутність у британському МЗС

Україна та ЄС розпочали двосторонню зустріч у межах скринінгу законодавства в сфері довкілля, клімату та цивільного захисту - Міндовкілля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА