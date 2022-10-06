Колишнього українського військовослужбовця, який вступив під час окупації Балаклії в "народну міліцію", взято під варту

Під час окупації Балаклії Харківської області колишній військовослужбовець ЗСУ добровільно погодився працювати у т.зв. народній міліції, створеній загарбниками, йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч.7 ст.111-1 КК України).

"За даними слідства, у червні 2022 року підозрюваний добровільно погодився працювати в незаконному правоохоронному органі, створеному окупаційною владою. Зайнявши псевдопосаду в т.зв.Балаклійському відділенні народної міліції, він охороняв аптеки на тимчасово захопленій території", - повідомляє Спеціалізована прокуратура у воєнній і оборонній сфері об'єднаних сил.

За даними відомства, до обов'язків підозрюваного також входило проведення оглядів місця події, вилучення наркотичних засобів, зброї, складання протоколів пояснень, опечатування речових доказів та передача їх у військову комендатуру Балаклії.

Наразі колишнього військового взято під варту.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво – Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.