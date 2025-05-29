У Криму в невідомому напрямку вивезли українця, омбудсман звернувся до своєї візаві в РФ

На тимчасово окупованій території Криму люди, що назвалися співробітниками ФСБ РФ, у ніч на 7 травня вивезли у невідомому напрямку громадянина України, українська сторона звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з цього приводу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"До мене, як до омбудсмана України, звернулась донька громадянина України Гріщенкова Сергія у зв’язку з його зникненням. За попередньою інформацією, в ніч з 6 на 7 травня цього року у Севастополі його затримали люди, які представились працівниками ФСБ РФ, та вивезли чоловіка в невідомому напрямку. На сьогодні родичам затриманого невідомо нічого про його долю та місце перебування", - написав він у телеграмі у четвер.

Лубінець наголосив, що "це непоодинокі випадки на території тимчасово окупованого півострова, коли людей фактично викрадають невідомі люди, представляючись працівниками ФСБ РФ".

За його словами, дії проти Гріщенкова порушують:

пункт 2 статтю 9, пункт 4 статтю 9, пункт 2 статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

пункт 2 статтю 5, пункт 3 статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Ці документи гарантують право громадянина, його родичів та представників на отримання інформації щодо підстав для обмеження свободи, процесуального статусу, місце перебування затриманого", - зазначив Лубінець.

"Як омбудсман України щодо цього випадку звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової для встановлення об’єктивної інформації про місце перебування та статус Гріщенкова Сергія", - повідомив Лубінець.

"Цей випадок з українцем у черговий раз свідчить про неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити реалізацію міжнародних громадянських і політичних прав для жителів ТОТ Криму. Цинізм та порушення прав людини стали буденністю для тисяч громадян України", - зазначив Лубінець.