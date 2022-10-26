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18:34 26.10.2022

Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання суверенітету і територіальної цілісності України – Зеленський

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Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання суверенітету і територіальної цілісності України – Зеленський

Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання нею суверенітету і територіальної цілісності України, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, лідер Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало, який прибув до Києва після візиту до російського президента, передав, що Росія хоче "налаштувати мости і діалог" з Україною.

"Щодо сигналів від російської сторони, які пан президент (Гвінеї-Бісау – ІФ-У) передав: він сказав, що Росія хоче "налаштувати мости та діалог". Я розповів президенту (Гвінеї-Бісау – ІФ-У), що у нас відбувається. Це дуже важливо. Я сказав, що мости між тими чи іншими державами... потрібно ж, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді про щось у майбутньому можна буде говорити. І з ким говорити", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау.

За його словами, Росія також передала Зеленському, що слід розблокувати відносини.

"Я також говорю: треба розблокувати. Давайте розпочнемо розблокування принаймні нашого Чорного моря. Потрібно ж із якогось розблокування розпочинати", - сказав Зеленський.

"Третє, всі бояться, що є ядерна загроза. Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію (Запорізьку – ІФ-У), погрожують підривом гідроелектростанції (Каховської – ІФ-У) тощо. Ми маємо те, що маємо", - додав президент України.

Тому, зазначив Зеленський, для початку якогось діалогу з РФ необхідно, щоб Росія поважала суверенітет, кордони і територіальну цілісність України.

"Потрібно поважати для початку якогось діалогу, і щоб у принципі говорити про якийсь діалог, потрібно, щоб одна держава поважала іншу. Поважала територіальну цілісність, суверенітет і кордони. Думаю, що саме від таких простих фундаментальних речей розпочинається щось. Поки що всього цього немає", - сказав Зеленський.

Одночасно він назвав бажання Путіна розпочати з Україною розмову "не більше ніж спланованою риторикою, яка має спрацювати на внутрішню аудиторію президента РФ та на аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою та державою під назвою Росія".

Теги: #путін #відносини

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