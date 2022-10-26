Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"

Російські окупанти не залишають спроб змусити працівників Запорізької АЕС підписати контракти з "Росатомом" і вигадують нові способи схилити людей до співпраці, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в середу.

"Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатома" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатома" Олександра Шутікова", - зазначили в НАЕК.

Зокрема, 26 жовтня 2022 року Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення почали "обробляти" український колектив окупованої росіянами ЗАЕС, зазначено у повідомленні.

Як поінформували в НАЕК, росіяни для досягнення ефективнішого результату агітації зібрали всіх працівників станції та проголосили їм звернення, основна ідея якого полягала у необхідності та доцільності переходу до складу "Росатома".

"Однак ця спроба зазнала такої самої невдачі, як і всі попередні: до "палких промов" окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вкотре продемонстрували, що на загарбників не працюватимуть", - наголосили в "Енергоатомі".