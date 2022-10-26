Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не має наміру розмірковувати, як довго триватиме війна, яку проти України веде Росія, але запевнив, що НАТО не може дозволити президентові РФ Володимиру Путіну перемогти - це було б катастрофою не лише для України, а й зробить НАТО уразливішим.

"Я не розмірковуватиму, як довго війна триватиме, але я скажу лише дві речі. Одна - ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою і трагедією для українців, але також і зробить нас, союзників із НАТО, уразливішими, тому що потім буде вивчено урок, що президент Путін може досягати цілі, використовуючи військову силу. І це буде вивчений урок не лише ним, але й для інших авторитарних лідерів у всьому світі", - сказав Столтенберг у середу в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО на пресконференції.

Другим пунктом він зазначив те, що "всі війни закінчуються за столом переговорів". "Водночас нам відомо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою", - переконаний генсек.

У зв'язку з цим він зазначив, що союзники з НАТО, постачаючи Україні військову підтримку, намагаються "максимізувати результат, який буде прийнятним для України та мінімізувати час, за який цього можна досягти". "Чим сильніша Україна на полі бою, тим швидше буде досягнуто політичного рішення, яке гарантуватиме, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі", - вважає Столтенберг.

Він зазначив, що війни "за своєю природою непередбачувані". "Але що ми бачили за останні тижні та місяці, то це те, що українці значно просуваються вперед і змогли насамперед витіснити російські загарбницькі війська з півночі, з території навколо Києва, а потім - зупинити російський наступ на Донбасі та витіснити їх, звільняючи території Харкова і тепер на півдні. Це - чудовий приклад хоробрості українських Збройних сил, які ми поважаємо, так само як і український народ та їхнє керівництво, а підтримка союзників була критично важливою для цього успіху", - сказав генсек НАТО.