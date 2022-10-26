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11:34 26.10.2022

Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600 – Резніков

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Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600 – Резніков

Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600, сказав в інтерв'ю виданню Politico міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600, США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражувальних боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар", - сказав він.

Виробник дронів AeroVironment заявив, що перша партія з 10 дронів має прибути протягом кількох тижнів. Резніков зазначає, що за останні тижні Іран продав Росії 2400 безпілотників, тому "наразі я сказав би, що іранські безпілотники тимчасово перемагають у цьому конкурсі", - сказав Резніков.

За його словами, хоча танки та винищувачі залишаються на стадії розробки, протиповітряна оборона буде "пріоритетом номер один" у найближчі місяці.

"Нам потрібно розділити цілі в повітрі - наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет наші системи оборони використовуватимуть… ракети типу IRIS-T з Німеччини та незабаром також будуть національна вдосконалена зенітно-ракетна система або наші радянські системи типу "Бук". Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевшу техніку, таку як Gepard із Німеччини або Stingers і Starstreak, або іншу техніку від наших партнерів", - сказав він.

Зміцнення цього захисного покриття над Києвом та іншими містами залишається головним завданням української влади, оскільки ракети та безпілотники продовжують прибувати. "Ось чому ми просимо наших партнерів знайти рішення з різними системами не лише для середньої чи великої дальності, нам потрібні системи ближньої дії з різних країн, які мають такі системи, такі як Швеція, Німеччина та США", - сказав Резніков.

Незважаючи на те, що потреби великі, Резніков зазначив, що постійний потік зустрічей і дзвінків із союзниками вселяє в його уряд упевненість у тому, що допомога й надалі надходитиме, навіть незважаючи на те, що Україна наполягає на створенні власних систем для забезпечення своєї системи оборони. "Я отримую чіткий сигнал з усіх сторін, що попри все країни підтримуватимуть Україну до кінця цієї війни, і я впевнений, що закінчення цієї війни означатиме перемогу України", - заявив він.

 

Теги: #війна #міноборони #резніков

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