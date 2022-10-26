У Бахмуті внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув мирний житель, у Дружківці знищено коледж та пошкоджено багатоповерхівки – голова Донецької ОВА

Одна людина загинула внаслідок обстрілу м. Бахмута Донецької області в ніч проти середи, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. Натомість артобстріли на околицях Часовоярської громади, на щастя, обійшлися без постраждалих та руйнувань", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, близько 3-ї ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. "За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки", - повідомив голова обладміністрації.

Протягом ночі обстрілів зазнавали території прифронтових об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у центрі та на півночі Донецької області. Росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської ОТГ та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської ОТГ. "Інформація про жертви та руйнування не надходила", - написав він.

У зв'язку з цим Кириленко зазначив, що всі, хто досі залишається на території Донецької області, наражають себе на смертельну небезпеку, і закликав мирних жителів евакуюватися.