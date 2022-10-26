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10:08 26.10.2022

Путін намагатиметься заспокоїти прихильників війни в Україні, силовики продовжують висловлювати невдоволення - ISW

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Путін намагатиметься заспокоїти прихильників війни в Україні, силовики продовжують висловлювати невдоволення - ISW

Російські силовики продовжують висловлювати своє невдоволення військовими діями РФ в Україні, вказуючи на те, що президент РФ Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни в довгостроковій перспективі, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 25 жовтня.

"Ракетна кампанія Путіна навряд чи задовольнить провоєнний націоналістичний табір у довгостроковій перспективі, враховуючи, що Путін не може виправити численні недоліки російської військової кампанії в Україні... Російські силовики також прямо протистояли Путіну щодо ходу російської війни в Україні, що ще більше підкреслює їхню значимість у російських владних структурах", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин розкритикував Міноборони Росії в тому, що воно сильно покладалося на сили "Вагнера", але не фінансувало або не надавало необхідних ресурсів. "Війська Вагнера страждають від тих самих проблем із постачанням та якістю військ, за які Пригожин критикує Міноборони Росії… Пригожин може формувати наратив у російській спільноті блогерів, постійно відвертаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське вище військове командування", - зазначають у ISW.

Також повідомляється, що російські чиновники дедалі частіше намагаються риторично пов'язати війну РФ проти України з релігійними концепціями, нібито доступними як християнам, так і мусульманам. "Нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами викликали сплески насильства в російських лавах. Заклик до війни на релігійному, але не явно християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності і створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для участі в бойових діях в Україні", - йдеться у зведенні.

Окупаційна адміністрація, за даними ISW, стверджувала, що зусилля щодо "евакуації" мирних жителів окупованих РФ районів Херсонщини на східний берег Дніпра є частиною ширшої схеми постійного переселення, що суперечить міжнародному праву, згідно з яким допустима лише тимчасова евакуація цивільних.

Російські військові у вівторок продовжили мобілізацію особового складу, порушуючи правила набору та створюючи навантаження на російський ринок праці. "Російські війська продовжували займати запасні та оборонні позиції на східному березі Дніпра. Російські війська здійснили безуспішні наземні атаки в Донецькій області... Російські джерела стверджували, що 25 жовтня українські сили завдали наземних ударів на захід від Сватового і на Кремінну", - йдеться у зведенні.

Опитування російської незалежної соціологічної організації "Левада" засвідчують, що ставлення російської громадськості до російського уряду докорінно не змінилося, незважаючи на суспільний тиск, пов'язаний із війною в Україні. Більше того, кількість росіян, які прагнуть змін, скоротилася з 59% до 47%, незважаючи на нещодавні соціальні стреси, спричинені санкціями, мобілізацією та війною в Україні. Лише 11% росіян хочуть зміни уряду в тій чи тій формі. А з тих росіян, які прагнуть повномасштабних змін, лише 10% хочуть, щоб війна в Україні закінчилася і РФ розпочала переговори з Україною. Багато змін, яких прагнуть росіяни, стосуються насамперед внутрішніх економічних питань, зазначають у ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-25

Теги: #війна #isw

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