Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових, 17 танків та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 480 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 26 жовтня, сягнули близько 68 тис. 900 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 17 танків і 30 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2628 та 5351 одиницю відповідно.

За добу в Україні було знищено 12 артилерійських систем окупантів, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 2 засоби протиповітряної оборони та 22 одиниці автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами). Збито 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1686 артсистем, 379 РСЗВ, 192 засоби протиповітряної оборони, 4076 автомобілів та автоцистерн, 149 одиниць спеціальної техніки та 16 суден. Знищено 271 літак і 248 гелікоптерів, збито 1379 безпілотників і 350 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.