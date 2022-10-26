Збільшилася до чотирьох осіб кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу окупантів

Збільшилася до чотирьох осіб кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу окупантів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російська ракета, що прилетіла до Дніпра, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі в лікарні. Троє важких", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог знову бив Нікопольщиною. Так, російські окупаційні війська накрили вогнем із "Градів" Червоногригорівську ОТГ.

При цьому постраждалих немає.

Є руйнація, понівечена лінія електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.

Також Резніченко зазначив, що увечері українські захисники збили черговий ворожий безпілотник.

"Військові з повітряного командування Схід збили дрон-камікадзе Shashed-136 у небі над Нікопольщиною", - повідомив голова ОВА.