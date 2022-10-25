"Укравтодор" у співпраці благодійним фондом придбав 19 тепловізорів для потреб фронту

"Укравтодор" у співпраці з благодійним фондом "Повернись живим" зібрав 1,3 млн грн та придбав 19 тепловізорів для потреб фронту, повідомляє прес служба "Укравтодору" у вівторок.

"Зокрема 15 тепловізорів з передали бійцям 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти. Ще 4 тепловізори – 1-му батальйону легендарної 36 бригади морської піхоти",-йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кошти на придбання відповідного обладнання "Укравтодору" вдалося зібрати після проведення благодійного футбольного марафону доброчинності "Об’єднані заради перемоги". Водночас, на Prozorro.Продажі компанія зуміла продати розписаний Петриківським розписом тубус від протитанкового гранатомета, що дозволило зібрати понад 1 млн грн.

Як повідомлялось, 15 липня у Києві редакція проєкту "Джедаі" та дорожники з "Укравтодору" зіграли перший благодійний футбольний матч "Об’єднані заради перемоги". Команди грали, аби зібрати пожертви від шанувальників футболу та придбати тепловізори для українських захисників і захисниць.