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14:29 29.09.2023

Результати аудиту "Укравтодору" і Держінфпроєкту будуть відомі найближчими тижнями - Найєм

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Результати аудиту "Укравтодору" і Держінфпроєкту будуть відомі найближчими тижнями - Найєм

Результати аудиту "Укравтодору" і Держінфпроєкту, розпочатого після створення Держагентства відновлення, будуть відомі найближчими тижнями, повідомив голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Найєм в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Аудит ми ініціювали одразу після створення Агентства. Я вдячний Державній аудиторській службі України за цю роботу, однак вона все ще триває. Маю попередню інформацію, що в багатьох областях аудит не показав суттєвих порушень - сподіваюся, це не буде причиною зриву перевірок. Ми уважно стежимо за процесом, і в жодній зі Служб не зафіксували перешкод перевіркам. Чекаємо результатів перевірки найближчими тижнями", - повідомив Найєм.

Він додав, що також завершується перевірка фінансово-господарської діяльності Служб відновлення в областях, перевірка Рахункової палати України, паралельно триває постійний внутрішній аудит Держагентства щодо закупівельних процедур, кадрових призначень тощо.

Теги: #аудит #укравтодор #найєм

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