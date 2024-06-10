Найєм заявив, що залишає посаду голови Держагентства відновлення через системне перешкоджання роботі

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що залишає посаду через тривале перешкоджання роботі Агентства і проблеми з фінансуванням, а також ініціює перевірку правоохоронцями законності та прозорості ухвалених Агентством рішень.

"Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод... Я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів", - написав Найєм у фейсбуці у понеділок.