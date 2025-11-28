Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента: Андрій Єрмак написав заяву на відставку з посади глави ОП.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути.

"Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", - наголосив президент.

Раніше у п’ятницю НАБУ та САП повідомляли про проведення обшуків у Андрія Єрмака.