Інтерфакс-Україна
Події
17:27 28.11.2025

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

1 хв читати
Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента: Андрій Єрмак написав заяву на відставку з посади глави ОП.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути.

"Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", - наголосив президент.

Раніше у п’ятницю НАБУ та САП повідомляли про проведення обшуків у Андрія Єрмака.

Теги: #єрмак #відставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 28.11.2025
Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

15:02 28.11.2025
Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

12:38 28.11.2025
Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

10:26 28.11.2025
НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

10:01 28.11.2025
Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

08:49 28.11.2025
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

00:32 28.11.2025
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

16:50 27.11.2025
Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

12:56 27.11.2025
Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

18:48 25.11.2025
Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

ОСТАННЄ

Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" - ЗМІ

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Росіяни атакували Білозерську громаду, одна людина загинула – Херсонська ОВА

Громадське обговорення проєктів книг оновленого Цивільного кодексу наближається до фіналу — Стефанчук

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА