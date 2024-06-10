Голова Держвідновлення Найєм заявив про відставку через перешкоди в роботі, Кабмін пов'язує це рішення з майбутнім звітом агентства

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що вирішив піти з посади у зв'язку з системними перешкодами, які не дають змоги йому ефективно працювати.

"Сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах", - написав Найєм у фейсбуці у понеділок.

Він нагадав, що його призначили головою Агентства відновлення за поданням ексвіцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також про те, що майже рік був його заступником у міністерстві.

Досягти ефективної роботи Агентства, за словами Найєма, вдалося завдяки підтримці Мінвідновлення та Кубракова, "які давали змогу ухвалювати самостійні рішення і досягати результатів, не чекаючи ударів у спину".

"Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", - констатував Найєм.

На 12 червня призначено нараду в Кабінеті Міністрів щодо виконання Агентством відновлення робіт із облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Там мав бути заслуханий звіт Агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника Агентства, пояснило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"Заяви з боку керівника Агентства - спроба уникнути звіту з важливих сьогодні питань. Ба більше, урядова частина делегації на конференції в Берліні представлена на рівні першого віцепрем'єр-міністра економіки, міністра енергетики та інших. Питання мобілізації міжнародної допомоги для відновлення енергетики там порушуватимуть на найвищому рівні", - зазначило джерело.

Співрозмовник агентства також уточнив, що і прем'єр-міністр вирішив не їхати в Берлін на Конференцію з відновлення, оскільки сконцентрований на внутрішній роботі. Тема №1 наразі - підготовка до зими, відновлення і захист енергооб'єктів.

Найєм у фейсбуці уточнив, що виконуватиме обов'язки голови Держагентства до ухвалення рішення урядом про його звільнення. Наразі команда і Служби відновлення в регіонах продовжують працювати в штатному режимі.

Команда Агентства стикається з постійною протидією, спротивом і створенням штучних перешкод із листопада 2023 року, пояснюється в повідомленні Найєма.

За його словами, було скасовано бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Команда зіткнулася з бюрократією, "коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення узгоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів із безглуздими зауваженнями". Низку документів затримували на декілька місяців, деякі не пройшли узгодження й досі.

"Уряд уже третій місяць не погоджує виплату майже EUR150 млн, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проєктів, зокрема, водогону та захисту енергетики", - написав Найєм, попередивши, що це може мати наслідки у вигляді втрати довіри ринку, місцевої влади, громадян, а також може спричинити невдоволення міжнародних партнерів.

Із початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату - левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Старший спеціаліст Агентства, який отримував близько 30 тис. грн, став отримувати 14 тис. грн. За словами Найєма, це було зроблено навмисне, з метою позбавити Агентство професійних і мотивованих людей. Унаслідок цього Агентство втратило 25% колективу.

Голова Держагентства наголосив, що воно, попри перепони, продовжило роботу і не зупинило жодного проєкту. На сьогодні Агентство координує роботу 353 будівельних майданчиків із відновлення у всій країні.

"Це - найскладніша робота в моєму житті", - написав він.

За рік команді Агентства вдалося реалізувати велику кількість проєктів: відновити після деокупації постраждалих регіонів майже 1,3 тис. км автошляхів і рух 330 мостами. Було відремонтовано 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні, розпочато проєктні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у надкороткі строки Агентство побудувало 155 км магістрального водогону в Дніпропетровській області, що забезпечить питною водою 1,5 млн осіб.

Найєм нагадав, що Агентство займалося спорудженням захисних конструкцій від дронів і ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" і захистом 103 об'єктів енергетики від осколкових уражень за дорученням Ставки верховного головнокомандувача. Усі роботи із захисту від дронів і осколків, за його словами, виконано. Завдяки цьому після останніх обстрілів енергетикам вдалося в найкоротші терміни відновити постачання електроенергії в Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

Він також висловив думку, що команда Агентства "не завжди вписувалася в сьогоднішній стиль і команду державного управління". З цієї причини не виключені спроби переслідувати і дискредитувати роботу нинішньої команди в публічній площині.

"Я готовий до цього і перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів із проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством", - наголосив Найєм.

Очільник Держагентства висловив подяку своїй команді, заступникам, керівникам Служб відновлення в областях та численним міжнародним партнерам, дипломатичним установам.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь Найєма в Конференції з відновлення в Берліні.