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17:30 18.06.2024

Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагенства відновлення

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Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагенства відновлення

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 червня ухвалив низку кадрових рішень.

Згідно з повідомленням в урядовому телеграм-каналі, звільнено Мустафу-Масі Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а також двох його заступників - Андрія Івка та Валерію Іванову.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держагентства відновлення призначено Романа Коменданта.

Крім того, на засіданні ухвалено розпорядження про звільнення Ігоря Фоменка з посади заступника міністра економіки, на якій він курирував питання бронювання.

Теги: #кабмін #найєм #звільнення

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