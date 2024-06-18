Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагенства відновлення

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 червня ухвалив низку кадрових рішень.

Згідно з повідомленням в урядовому телеграм-каналі, звільнено Мустафу-Масі Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а також двох його заступників - Андрія Івка та Валерію Іванову.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держагентства відновлення призначено Романа Коменданта.

Крім того, на засіданні ухвалено розпорядження про звільнення Ігоря Фоменка з посади заступника міністра економіки, на якій він курирував питання бронювання.