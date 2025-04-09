Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

Компанія «Київстар» та Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» запускають новий спільний проєкт – «Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів “Варан”». Мета — спільно з абонентами оператора зібрати 35 мільйонів гривень на розбудову школи, яка готуватиме фахівців з наземних роботизованих комплексів у структурі Сил Оборони.

На зібрані кошти буде створено інфраструктуру для навчального процесу курсантів та проживання рекрутів, станції технічного обслуговування, ремонту та зберігання наземних роботизованих комплексів, а також забезпечення всією необхідною технікою для навчання операторів.

«Київстар з початку повномасштабної війни системно допомагає Збройним силам України. Особливу увагу приділяємо тим проєктам, які впроваджують технологічні рішення та зберігають життя українських військових. Так, у 2024 році компанія виділила 50 мільйонів гривень на допомогу саперам у рамках проєкту з розмінування «Нам тут жити 2.0» і 50 млн грн на підтримку ППО. Абоненти Київстар, в свою чергу, перерахували понад 58 млн грн завдяки Суперсилі «Допомога ЗСУ» та благодійним SMS. Сподіваємося, що проєкт створення «Школи операторів наземних дронів» стане не менш успішним кейсом завдяки нашій співпраці з Фондом компетентної допомоги «Повернись живим» та активної участі абонентів», — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) — це один із новітніх напрямів у безпілотних системах, які активно інтегруються в ЗСУ. Вони можуть застосовуватись для евакуації, логістики, дистанційного розмінування або в якості вогневих засобів. Розвиток цієї сфери навчання підсилить спроможності української армії та збереже життя наших захисників і цивільних.

«Школа наземних роботизованих комплексів — логічне продовження співпраці Фонду «Повернись живим» та Київстар після успішних ітерацій проєктів по розмінуванню «Нам тут жити» та «Нам тут жити 2.0». В цьому проєкті фокус буде на підготовці особового складу — щомісяця понад 200 операторів НРК проходитимуть фахову підготовку. Вони опанують застосування інженерних, логістичних та бойових наземних комплексів. Навчання включатиме, зокрема, блоки з аналітики при плануванні місій, оцінки бойової обстановки, що дозволить максимально ефективно використовувати комплекси», — говорить Тарас Чмут, директор Фонду «Повернись живим».

Підтримати проєкт «Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів “Варан”» можна задонативши на спецрахунок фонду та «банку» проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку можуть долучитися:

Підключивши Суперсилу «Допомога ЗСУ», яка дозволяє абонентам робити щомісячний благодійний внесок у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком;

надіславши повідомлення на номер 515, щоб задонатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправивши будь-яке SMS на номер 88009, — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Нова ініціатива стартувала на початку березня та триватиме до досягнення повної суми збору. Станом на початок квітня, силами абонентів мобільного оператора вже зібрано понад 11,7 мільйони гривень.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua