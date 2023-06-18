Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів

Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт. Вартість цієї партії техніки – 15 млн грн.

"5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч — теплаки зіграють свою роль", – говорить п’ятий Президент.

"Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде «хороших двохсотих русскіх", – сказав Порошенко.