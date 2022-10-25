Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

Одночасно з деокупацією Криму необхідно здійснювати деколонізацію півострова, вважає голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Міжнародна спільнота вже сьогодні має зайняти чітку позицію щодо необхідності деколонізації Криму, яка має здійснюватися одночасно з деокупацією Кримського півострова", - сказав Чубаров на Першому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи в Загребі (Хорватія) у вівторок.

За його словами, для зміцнення своїх позицій в окупованому Криму Росія поставила за мету витіснити з Кримського півострова корінний кримськотатарський народ та етнічних українців.

Він наголосив, що водночас Москва терміново заселяє Крим громадянами Росії, "які за планом Кремля мають забезпечувати російську присутність у Криму навіть тоді, коли Збройні сили України звільнять Крим".