Події

13:30 25.10.2022

Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

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Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

Одночасно з деокупацією Криму необхідно здійснювати деколонізацію півострова, вважає голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Міжнародна спільнота вже сьогодні має зайняти чітку позицію щодо необхідності деколонізації Криму, яка має здійснюватися одночасно з деокупацією Кримського півострова", - сказав Чубаров на Першому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи в Загребі (Хорватія) у вівторок.

За його словами, для зміцнення своїх позицій в окупованому Криму Росія поставила за мету витіснити з Кримського півострова корінний кримськотатарський народ та етнічних українців.

Він наголосив, що водночас Москва терміново заселяє Крим громадянами Росії, "які за планом Кремля мають забезпечувати російську присутність у Криму навіть тоді, коли Збройні сили України звільнять Крим".

Теги: #крим #чубаров #кримська_платформа

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