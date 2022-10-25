Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

У Херсонській області, в районі Нечаєва, російські окупанти обстріляли на блокпості цивільний автомобіль, повідомив міський голова м. Олешки Євген Рищук.

"Уночі мені зателефонувала місцева жителька і розповіла, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, у районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - розповів Рищук, передає "Суспільне".

Він уточнив, що намагається зв'язатися з лікарнею та дізнатися подробиці.