Події

12:30 25.10.2022

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

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У Херсонській області, в районі Нечаєва, російські окупанти обстріляли на блокпості цивільний автомобіль, повідомив міський голова м. Олешки Євген Рищук.

"Уночі мені зателефонувала місцева жителька і розповіла, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, у районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - розповів Рищук, передає "Суспільне".

Він уточнив, що намагається зв'язатися з лікарнею та дізнатися подробиці.

 

Теги: #авто #розстріл #херсонська_область

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