Експерти МАГАТЕ скоро прибудуть до України і доведуть відсутність у країні "брудних бомб" та планів їх розробки – Кулеба

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом прибудуть до України для вивчення інформації про нібито розробку в Україні ядерної зброї, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я ціную оперативну відповідь Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ – ІФ-У) на наше запрошення. Очікується, що експерти МАГАТЕ прибудуть найближчим часом і доведуть, що в Україні немає ні брудних бомб, ні планів їх розробки. Хороша співпраця з МАГАТЕ та партнерами дає нам змогу зірвати російську дезінформаційну кампанію "брудної бомби", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.