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07:35 25.10.2022

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

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Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подякував США за підтримку зусиль організації щодо встановлення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

"Всебічна зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкеном сьогодні у Вашингтоні. Я зазначив, що інспектори МАГАТЕ з питань гарантій відвідають Україну цього тижня і подякував США за підтримку наших зусиль щодо встановлення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС", - написав Гроссі в соцмережі.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000.

 

 

Теги: #сша #магате #блінкен #гроссі

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