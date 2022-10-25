Події

07:04 25.10.2022

Резніков обговорив з американським колегою наступний пакет допомоги США для України

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Резніков обговорив з американським колегою наступний пакет допомоги США для України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої було обговорено наступний пакет допомоги в безпековій сфері для України.

"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нетерпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США в безпековій сфері для України. Подробиці далі", - написав Резніков у твіттері в понеділок увечері.

 

Теги: #оборона #допомога #україна_сша

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