Резніков обговорив з американським колегою наступний пакет допомоги США для України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої було обговорено наступний пакет допомоги в безпековій сфері для України.

"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нетерпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США в безпековій сфері для України. Подробиці далі", - написав Резніков у твіттері в понеділок увечері.