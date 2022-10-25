25 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 244 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 244 RUSSIAN AGRESSION

25 жовтня відзначають Європейський день юстиції, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День автомобіліста, День панк-культури, Міжнародний день боротьби жінок за мир.

В Україні – День військового капелана, у Литві – День Конституції, у Словенії – День суверенітету, у Казахстані – День республіки.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

День військового капелана в Україні

25 жовтня відзначається День святителя Мартіна Милостивого, єпископа Турського, покровителя військових капеланів. Цей день вважається в Україні Днем військового капелана.

Служіння священика у війську є відповідальним і непростим, оскільки щодня пастир підтримує воїнів у складних ситуаціях своєю проповіддю та невпинною молитвою за кожного солдата і за Україну.

Із 2014 року, від початку війни в Україні сотні священнослужителів служать на передовій, підтримують дух наших героїв, а своєю щирою молитвою просять Господа про захист у бою, про перемогу та мир.

Європейський день юстиції

Європейський день юстиції є міжнародним та відзначається щорічно 25 жовтня. Спрямований на те, щоб наблизити правосуддя до громадян, інформувати їх про їхні права та сприяти роботі Європейської комісії та Ради Європи в сфері цивільного правосуддя через моделювання процедур та інформаційних сесій.

Всесвітній день макаронів

Заснований у 1995 році на конгресі виробників пасти в Італії.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

З 1980 року світова громадськість відзначає 25 жовтня особливе свято. По суті, це глибоко символічна подія, адже саме мати дарує життя дитині, і її прагнення зберегти мир є абсолютно логічним.

Міжнародний день опери

Свято засноване за ініціативи провідних міжнародних оперних союзів: OPERA America, Opera Europa та Оpera Latinoamеrica.

Саме цього дня народилися великі композитори Жорж Бізе та Йоганн Штраус.

Ще цього дня:

1921 – Розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 – Курс проданих напередодні на Нью-Йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90%, що викликало паніку в Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов в історію як "чорна п'ятниця" і став початком економічної кризи, яка охопила розвинуті західні держави;

1938 – Створено Національну спілку художників України;

1948 – У Чехословацькій республіці засновані виправно-трудові табори;

1955 - Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії ухвалив закон про її постійний нейтралітет;

1962 - Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення;

1978 – Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 - Ухвалено право на державний суверенітет Казахської РСР, в якому казахська національність оголошена домінуючою;

1992 – На референдумі ухвалено Конституцію Литви;

2015 – Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна зупинила пряме авіасполучення з Росією;

2018 - Випуск культового коміксу про Бетмена, "Бетмен: Довгий Хелловін", українською.

Іменини: Косма, Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Тарас, Федот.