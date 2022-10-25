Події

06:56 25.10.2022

25 жовтня: Цей день в Україні та в світі

3 хв читати
25 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 244 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 244 RUSSIAN AGRESSION

25 жовтня відзначають Європейський день юстиції, Всесвітній день опери, Всесвітній день макаронів, День автомобіліста, День панк-культури, Міжнародний день боротьби жінок за мир.

В Україні – День військового капелана, у Литві – День Конституції, у Словенії – День суверенітету, у Казахстані – День республіки.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

День військового капелана в Україні

25 жовтня відзначається День святителя Мартіна Милостивого, єпископа Турського, покровителя військових капеланів. Цей день вважається в Україні Днем військового капелана.

Служіння священика у війську є відповідальним і непростим, оскільки щодня пастир підтримує воїнів у складних ситуаціях своєю проповіддю та невпинною молитвою за кожного солдата і за Україну.

Із 2014 року, від початку війни в Україні сотні священнослужителів служать на передовій, підтримують дух наших героїв, а своєю щирою молитвою просять Господа про захист у бою, про перемогу та мир.

Європейський день юстиції

Європейський день юстиції є міжнародним та відзначається щорічно 25 жовтня. Спрямований на те, щоб наблизити правосуддя до громадян, інформувати їх про їхні права та сприяти роботі Європейської комісії та Ради Європи в сфері цивільного правосуддя через моделювання процедур та інформаційних сесій.

Всесвітній день макаронів

Заснований у 1995 році на конгресі виробників пасти в Італії.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

З 1980 року світова громадськість відзначає 25 жовтня особливе свято. По суті, це глибоко символічна подія, адже саме мати дарує життя дитині, і її прагнення зберегти мир є абсолютно логічним.

Міжнародний день опери

Свято засноване за ініціативи провідних міжнародних оперних союзів: OPERA America, Opera Europa та Оpera Latinoamеrica.

Саме цього дня народилися великі композитори Жорж Бізе та Йоганн Штраус.

Ще цього дня:

1921 – Розпочався Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 – Курс проданих напередодні на Нью-Йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90%, що викликало паніку в Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов в історію як "чорна п'ятниця" і став початком економічної кризи, яка охопила розвинуті західні держави;

1938 – Створено Національну спілку художників України;

1948 – У Чехословацькій республіці засновані виправно-трудові табори;

1955 - Після виведення окупаційних радянських військ парламент Австрії ухвалив закон про її постійний нейтралітет;

1962 - Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Микита Хрущов погодився вивести з Куби радянські ракети, якщо Америка відмовиться від її захоплення;

1978 – Американський президент Рональд Рейган підписав законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 - Ухвалено право на державний суверенітет Казахської РСР, в якому казахська національність оголошена домінуючою;

1992 – На референдумі ухвалено Конституцію Литви;

2015 – Місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі. Україна зупинила пряме авіасполучення з Росією;

2018 - Випуск культового коміксу про Бетмена, "Бетмен: Довгий Хелловін", українською.

Іменини: Косма, Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Тарас, Федот.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #25_жовтня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 16.10.2022
16 жовтня: Цей день в Україні та в світі

16 жовтня: Цей день в Україні та в світі

06:59 12.10.2022
12 жовтня: Цей день в Україні та в світі

12 жовтня: Цей день в Україні та в світі

06:50 11.10.2022
11 жовтня: Цей день в Україні та в світі

11 жовтня: Цей день в Україні та в світі

06:43 10.10.2022
10 жовтня: Цей день в Україні та в світі

10 жовтня: Цей день в Україні та в світі

06:41 04.10.2022
4 жовтня: Цей день в Україні та в світі

4 жовтня: Цей день в Україні та в світі

06:58 16.08.2022
16 серпня: Цей день в Україні та в світі

16 серпня: Цей день в Україні та в світі

07:57 02.08.2022
2 серпня: Цей день в Україні та в світі

2 серпня: Цей день в Україні та в світі

07:02 01.08.2022
1 серпня: Цей день в Україні та в світі

1 серпня: Цей день в Україні та в світі

06:49 23.07.2022
23 липня: Цей день в Україні та в світі

23 липня: Цей день в Україні та в світі

06:58 21.07.2022
21 липня: Цей день в Україні та в світі

21 липня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

За 8 місяців війни Україна відстояла свою незалежність

ОСТАННЄ

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА