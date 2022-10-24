Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 23 жовтня становили 16150 цивільних (тижнем раніше – 15908), зокрема 6374 загиблих (6306), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2488 чоловіків, 1700 жінок, 201 хлопчик і 167 дівчаток, тоді як стать 34 дітей і 1784 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 9776 поранених – 289 хлопчиків та 204 дівчинки, а також 242 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 16 жовтня, загинуло п'ятеро дітей та ще 12 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані по місяцях.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3287 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 693, у травні – до 472, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 350 осіб, за серпень – 305, за вересень – 303 та за 23 дні жовтня – 230, зазначає ООН.

Одночасно кількість поранених у вересні – 927 – виявилася вищою за показник серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень –1017, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2412 осіб.

Згідно зі зведенням, у жовтні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 218 осіб і ще 652 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних наслідків війни загинуло 12 і було поранено 26 осіб (4% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у жовтні припало 87% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 16 жовтня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.