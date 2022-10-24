Події

20:53 24.10.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

3 хв читати
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 23 жовтня становили 16150 цивільних (тижнем раніше – 15908), зокрема 6374 загиблих (6306), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2488 чоловіків, 1700 жінок, 201 хлопчик і 167 дівчаток, тоді як стать 34 дітей і 1784 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 9776 поранених – 289 хлопчиків та 204 дівчинки, а також 242 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 16 жовтня, загинуло п'ятеро дітей та ще 12 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані по місяцях.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3287 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 693, у травні – до 472, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 350 осіб, за серпень – 305, за вересень – 303 та за 23 дні жовтня – 230, зазначає ООН.

Одночасно кількість поранених у вересні – 927 – виявилася вищою за показник серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень –1017, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2412 осіб.

Згідно зі зведенням, у жовтні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 218 осіб і ще 652 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних наслідків війни загинуло 12 і було поранено 26 осіб (4% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у жовтні припало 87% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 16 жовтня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 24.10.2022
Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

19:59 24.10.2022
Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

08:17 24.10.2022
Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

21:05 23.10.2022
З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

20:47 23.10.2022
Україна націлена на якнайшвидший перехід від моніторингової до повноцінної програми з МВФ – розмова Зеленського та Георгієвої

Україна націлена на якнайшвидший перехід від моніторингової до повноцінної програми з МВФ – розмова Зеленського та Георгієвої

09:13 22.10.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 430 дітей, 818 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 430 дітей, 818 – поранено

19:40 21.10.2022
Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

18:04 21.10.2022
Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

16:42 21.10.2022
Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

12:57 21.10.2022
Енергоспівтовариство закликало допомогти Україні з обладнанням для відновлення енергоінфраструктури після завданої атаками РФ шкоди

Енергоспівтовариство закликало допомогти Україні з обладнанням для відновлення енергоінфраструктури після завданої атаками РФ шкоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд узяв Богуслаєва під варту

За добу окупантів відкинуто з чотирьох сіл Луганської та Донецької областей - Генштаб

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

ОСТАННЄ

У понеділок окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади

Міністри оборони України та Ізраїлю обговорили безпекову ситуацію

Сибіга обговорив із депутатом Бундестагу з ХДС/ХСС Кізеветтером постачання ППО, провокації РФ із "брудною бомбою" та участь у відновленні

Генсек НАТО обговорив із міністрами оборони США та Великої Британії російські заяви про "брудну бомбу": Союзники НАТО відкидають ці обвинувачення

У Харкові готують пункти обігріву на випадок нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі

Омбудсмен закликав Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця виключити російський Червоний Хрест зі свого складу

Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

Суд узяв Богуслаєва під варту

Через ворожий обстріл Вовчанська пошкоджено магістральний газопровід, відновити його до зими не вдасться

Rozetka зафіксувала у жовтні зростання попиту на буржуйки на 76%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА