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20:46 24.10.2022

Сибіга обговорив із депутатом Бундестагу з ХДС/ХСС Кізеветтером постачання ППО, провокації РФ із "брудною бомбою" та участь у відновленні

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Сибіга обговорив із депутатом Бундестагу з ХДС/ХСС Кізеветтером постачання ППО, провокації РФ із "брудною бомбою" та участь у відновленні

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга зустрівся з депутатом Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Родеріхом Кізеветтером, який є прессекретарем фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) комітету Бундестагу.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Сибіга подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T і наголосив на необхідності подальшого постачання високоефективних німецьких засобів ППО. Було окремо відзначено, що для звільнення своїх земель Україна очікує від Німеччини сучасного важкого озброєння й техніки.

"Необхідно якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною", – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Сторони засудили останні провокаційні дії та заяви РФ щодо т.зв. "брудної бомби". Сибіга повідомив, що Україна звернулася до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі з проханням негайно відправити місію експертів Агентства на мирні об'єкти в Україні, які стали предметом маніпуляцій РФ.

Співрозмовники також обговорили підготовку до берлінської міжнародної експертної конференції з відновлення, відбудови та модернізації України, яка відбудеться 25 жовтня 2022 року, та обмінялися баченням її результатів. Сибіга закликав німецьку сторону до активної участі у започаткованій Президентом України програмі регіонального та галузевого патронату, а також до продовження розбудови регіональних і міських партнерств між двома державами.

Через 90-ті роковини від початку Голодомору 1932-33 років Сибіга висловив сподівання на визнання Бундестагом ФРН цієї трагедії актом геноциду українського народу.

Кізеветтер запевнив у подальшій активній підтримці фракцією ХДС/ХСС та ним особисто кроків, спрямованих на відбиття агресії РФ та відновлення територіальної цілісності України.

 

 

Теги: #рф #німеччина

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