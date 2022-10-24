Події

18:52 24.10.2022

За добу окупантів відкинуто з чотирьох сіл Луганської та Донецької областей - Генштаб

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За добу окупантів відкинуто з чотирьох сіл Луганської та Донецької областей - Генштаб

Українські військові у понеділок вибили російських окупантів із сіл Кармазинівки, М’ясожарівки і Невського Сватівського району Луганської області, а також із села Новосадового Лиманського району Донецької області, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Крім того, протягом цієї доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Теги: #бої #донецька_область #луганська_область

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