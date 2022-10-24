"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 54 населених пунктів на Донеччині, без світла ще 95

За останній тиждень аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повернути електрику до будинків жителів 54 населених пунктів Донецької області, які постраждали через бойові дії, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

"З 17 по 23 жовтня фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 54 населених пунктів Донецької області. В результаті проведених ремонтів знову зі світлом 63 010 домогосподарств", - ідеться у документі.

Зокрема, за вихідні енергетики змогли повернути електрику майже для 40 тисяч сімей у 33 населених пунктах.

"На сьогодні без світла залишаються 95 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - наголосили у "ДТЕК Донецькі електромережі".