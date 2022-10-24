Події

18:12 24.10.2022

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 54 населених пунктів на Донеччині, без світла ще 95

1 хв читати
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 54 населених пунктів на Донеччині, без світла ще 95

За останній тиждень аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повернути електрику до будинків жителів 54 населених пунктів Донецької області, які постраждали через бойові дії, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

"З 17 по 23 жовтня фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 54 населених пунктів Донецької області. В результаті проведених ремонтів знову зі світлом 63 010 домогосподарств", - ідеться у документі.

Зокрема, за вихідні енергетики змогли повернути електрику майже для 40 тисяч сімей у 33 населених пунктах.

"На сьогодні без світла залишаються 95 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - наголосили у "ДТЕК Донецькі електромережі".

Теги: #електроенергія #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 24.10.2022
Стабілізаційні відключення світла поновлюються у Києві та області вранці понеділка – "ДТЕК"

Стабілізаційні відключення світла поновлюються у Києві та області вранці понеділка – "ДТЕК"

10:41 24.10.2022
"Укренерго" в понеділок також запровадить обмеження споживання е/е у Харківській, Полтавській і Сумській областях

"Укренерго" в понеділок також запровадить обмеження споживання е/е у Харківській, Полтавській і Сумській областях

07:42 24.10.2022
"Укренерго" та обленерго повернули світло більшості з 1,5 млн знеструмлених унаслідок російських ударів 22 жовтня споживачам – голова компанії

"Укренерго" та обленерго повернули світло більшості з 1,5 млн знеструмлених унаслідок російських ударів 22 жовтня споживачам – голова компанії

07:01 24.10.2022
У Києві та області до вечора неділі знову скасували стабілізаційні відключення електроенергії

У Києві та області до вечора неділі знову скасували стабілізаційні відключення електроенергії

13:19 23.10.2022
За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

10:50 22.10.2022
У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

10:46 22.10.2022
Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

10:40 22.10.2022
Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

10:08 22.10.2022
У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

09:42 22.10.2022
Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

ОСТАННЄ

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Окупанти завдали 3 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, постраждала інфраструктура в Миколаєві, Куп'янську, Вугледарі та Соледарі - Генштаб

Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, ніхто не постраждав

Мобілізованим у РФ почали видавати бронежилети та шоломи виробництва Ірану – ГУР

Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T - Шмигаль

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

Понад 165 суден зернової ініціативи застрягли в черзі біля протоки Босфор через штучні затримки РФ у перевірках - МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА