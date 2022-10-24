Мобілізованим у РФ почали видавати бронежилети та шоломи виробництва Ірану – ГУР

Мобілізованим у РФ військовослужбовцям почали постачати бронежилети й шоломи іранського виробництва, також з Ірану до РФ прибувають нові групи радників з використання безпілотних літальних апаратів, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту - 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран)". Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валуйки Бєлгородської області)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання РФ допомоги в бойовому застосуванні нового типу БПЛА Arash-2 та іранських ракет класу "земля-земля". Їх поставки планується розпочати найближчим часом. "Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги в бойовому застосуванні та вдосконаленні БПЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6", - розповіли в ГУР.