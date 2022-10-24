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10:36 24.10.2022

Російські окупанти готують Херсон до оборони, а не до здачі - Буданов

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Російські окупанти готують Херсон до оборони, а не до здачі - Буданов

Російські окупаційні війська у Херсоні готуються до оборони у місті, а не до відступу з нього, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Він (генерал Сергій Суровікін, командувач об'єднаного угрупування військ, задіяних проти України - ІФ-У) готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде ухвалено рішення щодо здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все. Але водночас я не можу вам сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого немає", - зазначив Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що повідомлення про евакуацію з Херсона представників окупаційної адміністрації, що з'являються, багато в чому є "інформаційною операцією та маніпуляцією".

"У багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять - вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять - саме переводять - всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" тощо. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А водночас вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - пояснив Буданов.

Він також зазначив, що російське командування розуміє небезпеку у разі, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над каховською дамбою, яка наразі є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то вони опиняться в ситуації, аналогічній тій, що склалася для українських підрозділів у Маріуполі навесні, і їм необхідно буде швидко ухвалювати рішення.

"І ось, розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Однак вони не готуються до виходу наразі, вони готуються до оборони", - наголосив голова розвідки.

 

Теги: #херсон #буданов

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