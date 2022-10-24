Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

Ворог від початку повномасштабного вторгнення втратив в Україні майже 68 тис. осіб особового складу, лише минулої доби – 470 осіб, повідомляє Генштаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно становлять особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано, танків – 2590 (+6) од., бойових броньованих машин – 5295 (+11), артилерійських систем – 1673 (+6) од., РСЗВ – 375 (+1) од., засобів ППО ‒ 189 (+0) од., літаків - 270 (+0) од., вертольотів – 245 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9), крилатих ракет – 350 (+0), кораблів/катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 4044 (+5) од., спеціальної техніки – 149 (+1)", - ідеться у повідомленні.

Дані уточнюються