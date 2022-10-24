Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 627,6 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок понеділка досягла 627 млн 631 тис. 444, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 578 тис. 435 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 97 млн 198 тис. 630 та 1 млн 67 тис. 686.

Індія - 44 млн 644 тис. 76 та 528 тис. 977.

Франція - 36 млн 741 тис. 974 та 157 тис. 377.

Бразилія - 34 млн 780 тис. 462 та 687 тис. 527.

Німеччина - 35 млн 172 тис. 694 та 152 тис. 482.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок понеділка становив 844,5. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 264 особи, в Індії – 376, у Франції – 2 тис. 384, у Бразилії – 3 тис. 193, у Німеччині – 1 тис. 818.