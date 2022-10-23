Події

19:36 23.10.2022

Окупанти завдали 2 ракетні та 25 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 2 ракетні та 25 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти за добу завдали 2 ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генеральному штабі України в неділю.

"Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області", - йдеться в інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генштабу у фейсбуці.

У зведенні наголошується, що ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. "Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - розповіли в Генштабі.

Окупанти здійснювали обстріли на куп'янському та лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Ямполівки, Кам'янки та Білогорівки;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському та запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

На південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території республіки білорусь. Зокрема й із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва", - повідомили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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