Події

18:59 23.10.2022

Початок тижня у більшості областей України буде дощовим

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Початок тижня у більшості областей України буде дощовим

Помірні дощі очікуються у східній частині України у понеділок, 24 жовтня, вдень у північних, центральних та західних областях місцями невеликі дощі; на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні країни подекуди до 12 градусів; вдень 11-16°, на Прикарпатті, Закарпатті та Одеській області місцями до 20°.

У Києві 24 жовтня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних спостережень у день 23 жовтня найвища температура була +21,1°С у 1935 та 1989рр., найнижча вночі -5,4°С у 1999р.

 

 

Теги: #погода #прогноз

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