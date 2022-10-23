Електропостачання в Хмельницькій області відновлено після ракетного удару окупантів у суботу – "Укренерго"

Електропостачання в Хмельницькій області відновлено після масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по регіону в суботу, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання у Рівненській, Черкаській та Волинській областях.

"По всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у всіх постраждалих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії вкотре подякували українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 в 11:00 і з 17:00 до 23:00.

У НЕК повідомляють, що енергетикам зараз особливо потрібна підтримка громадян, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених окупантами енергооб'єктів. "Тому просимо вас дбайливо ставитися до споживання електроенергії протягом усього дня", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" також додали, що з 12 години дня в неділю диспетчерський центр НЕК був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини.

"Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах", - підсумували в НЕК.

Як повідомлялося, в суботу російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області, внаслідок чого від електропостачання були відключені 672 000 абонентів.