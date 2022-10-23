Події

08:35 23.10.2022

У Донецькій області в результаті ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних осіб, ще дев’ять поранено

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У Донецькій області в результаті ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних осіб, ще дев’ять поранено

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули дві цивільні особи, ще 9 поранено, також правоохоронці виявили ще чотири тіла загиблих під час окупації, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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