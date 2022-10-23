Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили Збройних сил України знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області, повідомляє командування ПС.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил у Миколаївській області знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збиті іншими підрозділами Сил оборони півдня країни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" і Повітряного командування "Центр" на сході та півночі України.

Повідомляється, що в ніч проти 23 жовтня противник знову атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.