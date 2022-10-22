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19:27 22.10.2022

Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

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Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, необхідну для участі у виборах, тепер він може поборотися за посаду лідера Консервативної партії та претендувати знову на посаду прем'єра, передає Sky News із посиланням на джерела.

Джонсон раніше у суботу повернувся із сім'єю з відпустки, яку проводив у Домініканській Республіці. Напередодні з'явилися повідомлення про те, що він може знову поборотися за посаду після відставки Ліз Трасс.

Ексміністр фінансів Ріші Сунак також уже має в своєму розпорядженні підтримку 100 консерваторів.

Канал також публікує опитування служби YouGov про те, хто, на думку британців, міг би добре впоратися із роботою прем'єр-міністра Британії та лідера консерваторів. Близько 43% респондентів заявили, що Сунак міг би добре працювати на цій посаді, а ще 40% вважають, що він погано виконував би цю роботу. Також 17% не визначилися з думкою щодо цього.

Стосовно Джонсона, у його випадку 34% заявили, що він би добре працював на посаді, а 56% вважають, що Борис Джонсон працював би погано. Не визначилися з думкою 9%. Також британців опитали щодо кандидатури лідера палати громад Пенні Мордонт, яка офіційно заявила про плани брати участь у виборах, 26% респондентів вважають, що вона працювала б добре, 35% не згодні, і 39% не склали думки щодо її кандидатури.

 

 

Теги: #підтримка #велика_британія #джонсон

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