Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеоконференції з представниками міжнародних правозахисних організацій закликав їх перейти до негайних та нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених і прав людини.

У своєму виступі глава ОП нагадав, що наразі тисячі українських військовополонених і цивільних утримуються Росією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Щодо них застосовуються жорстокі фізичні та психологічні тортури. Крім того, Росія блокує доступ до них представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За його словами, кожне з місць примусового утримання українців є свідченням цинічної та безкарної наруги з боку Росії над Женевськими конвенціями та всім міжнародним правом.

При цьому він зазначив, що після того, як Росія розв'язала війну проти України, традиційні методи дипломатії відійшли у минуле, і світ має усвідомити цю реальність. Відповідно, він закликав правозахисників вдатися до негайних і нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених та прав людини.

"Звертаюся до всіх, чий прямий правозахисний мандат не повинен дозволяти стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує вчиняти найжорстокіші міжнародні злочини сучасності... Якщо ми об'єднаємось, то я впевнений, ми зможемо знайти абсолютно альтернативні, нестандартні підходи. Я вас до цього закликаю", - заявив Єрмак на відеозустрічі з правозахисниками щодо доступу до місць примусового утримання Росією українських військовополонених та забезпечення їх прав.

Він також закликав міжнародні правозахисні організації змінити усталені правила своєї діяльності відповідно до сучасних умов. При цьому він висловив переконання, що існуюча у світі система міжнародної безпеки буде змінена після цієї війни.

"Сьогодні вся спільнота повинна виступити єдиним фронтом для того, щоб захистити сам принцип захисту прав людини у ХХІ столітті. Інакше нам нічого буде говорити. Інакше сам цей принцип і багато інституцій не зможуть щось говорити за деякий час. Будь-яка війна закінчується, але що ми скажемо після неї всім цим тисячам людей?" – запитав він.

У зв'язку з цим, Єрмак запропонував представникам міжнародних організацій розглянути план, який передбачає конкретні кроки щодо захисту прав українців, які перебувають у полоні. Зокрема, негайно винести питання доступу до українських військовополонених в Оленівці та захисту їхніх прав на глобальний рівень, а також ухвалити спільну декларацію із засудженням воєнних злочинів РФ.

Також керівник ОП повторно запропонував направити спільну місію на контактну лінію, де вона має перебувати, доки Росія не надасть доступу до місць утримання українських бранців. При цьому Єрмак гарантував від імені України гарантії безпеки учасникам місії.

Крім того, він виступив із пропозицією підготувати та опублікувати відповідні тематичні доповіді міжнародних організацій, які базуватимуться на побаченій особисто інформації або на свідченнях очевидців. Він також запропонував проводити щотижневі брифінги омбудсмена із захисту прав людини. До них можуть долучатися представники країн-партнерів, щоб міжнародна спільнота могла отримати об'єктивну інформацію щодо ситуації навколо українських бранців.

Він наголосив, що довіра до міжнародних організацій залежатиме від безпосереднього результату їхньої діяльності.

У свою чергу, спеціальний доповідач ООН з тортур Еліс Едвардс висловила готовність долучитися до збору інформації про злочини, вчинені проти українських військовополонених, з метою подальшого розслідування. Вона також зазначила, що може відвідати Україну та поспілкуватися із військовими, звільненими з полону.

Як повідомляє пресслужба президента, у відеозустрічі також взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, представники Міністерства закордонних справ, заступники керівника Офісу президента.