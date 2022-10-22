Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Україна потребує постачання додаткових боєприпасів для систем протиповітряної оборони з Німеччини вже найближчими днями, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначив прем'єр-міністр, німецька система Iris-T вже активно застосовується і врятувала величезну кількість життів, проте українські війська потребують поповнення боєприпасів.

"Це буквально питання кількох днів", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України спрямовані на те, щоб створити гуманітарну катастрофу та спровокувати нову хвилю міграції.

"Якщо в Україні не буде електрики, опалення чи води, це може призвести до запланованої гуманітарної катастрофи, якої Європа не бачила з часів Другої світової війни", - наголосив прем'єр-міністр.

У зв'язку з цим він зазначив на необхідності надання Україні мобільного обладнання для вироблення електроенергії та тепла й очищення води.

"Стає холодно, і людям це потрібно "просто для того, щоб вижити", - заявив Шмигаль.

Загалом Україні може знадобитися понад 10 000 генераторів і мобільних систем опалення. Крім того, хоча нині в Україні достатньо запасів палива для генераторів, масштабні відключення електроенергії та опалення, що тривають, можуть також призвести до необхідності додаткових поставок електроенергії з країн Європи.