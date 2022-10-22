У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

У Рівненській області внаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено 9 будівель, зараз триває відновлення покрівель і вікон, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"У результаті ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Відповідні виміри вже зроблено. Наразі відбувається відновлення покрівель і вікон", - йдеться у повідомленні.

Роботи тривають.

"Дякую тергромадам, районній військовій адміністрації та всім причетним за оперативність і скоординованість", - зазначив голова ОВА.