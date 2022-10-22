Події

19:12 22.10.2022

У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

1 хв читати
У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

У Рівненській області внаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено 9 будівель, зараз триває відновлення покрівель і вікон, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"У результаті ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Відповідні виміри вже зроблено. Наразі відбувається відновлення покрівель і вікон", - йдеться у повідомленні.

Роботи тривають.

"Дякую тергромадам, районній військовій адміністрації та всім причетним за оперативність і скоординованість", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #пошкодження #рівненська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 22.10.2022
Ворог знову обстріляв Нікопольський район, троє поранених

Ворог знову обстріляв Нікопольський район, троє поранених

16:15 22.10.2022
Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

13:51 22.10.2022
Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

13:17 22.10.2022
Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

11:32 22.10.2022
У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

11:10 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

10:50 22.10.2022
У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

10:47 22.10.2022
Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

10:46 22.10.2022
Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

10:38 22.10.2022
По Хмельницькій області є влучання - голова

По Хмельницькій області є влучання - голова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал

Ворог за добу суботи завдав 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила ППО

ОСТАННЄ

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

Делегація з Фінляндії приїде до Туреччини 25 жовтня на переговори щодо екстрадиції

Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених

Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Помер ректор Київського університету ім. Грінченка, поліція передбачає самогубство

Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал

Ворог за добу суботи завдав 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА