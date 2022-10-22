Німеччина передала Україні нову партію озброєння та обладнання для військових

Уряд Німеччини повідомив про передання Україні нової партії озброєння, обладнання та екіпірування для військових.

За інформацією пресслужби уряду ФРН, окрім отриманого Києвом раніше комплексу ППО Iris-T SLM українська сторона отримала також 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї, а також 7 важких та середніх понтонних систем.

Крім того, українська армія отримала 183 генератори, 100 наметів та зимову форму - 116 тис. курток, 80 тис. штанів та 240 тис. шапок.

У процесі підготовки чи постачання 5 саперних бронемашин Pionierpanzer Dachs, 35 змінних зарядних систем, 4 тис. спальних мішків.