У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів, у Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об'єктах в різних областях нашої країни. Станом на цей час в результаті ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській – 174 790, в Одеській – 10500", - написав він у Telegram-каналі.