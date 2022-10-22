Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ранкові ворожі атаки по цивільній інфраструктурі, закликав не зволікати з ухваленням рішення щодо систем ППО для України.

"Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав він у Твіттер.