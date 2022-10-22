Події

13:51 22.10.2022

Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

1 хв читати
Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ранкові ворожі атаки по цивільній інфраструктурі, закликав не зволікати з ухваленням рішення щодо систем ППО для України.

"Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав він у Твіттер.

Теги: #обстріли #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 22.10.2022
Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

13:17 22.10.2022
Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

11:32 22.10.2022
У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

11:10 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

10:50 22.10.2022
У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

10:47 22.10.2022
Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

10:46 22.10.2022
Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

10:38 22.10.2022
По Хмельницькій області є влучання - голова

По Хмельницькій області є влучання - голова

09:47 22.10.2022
У Рівненській області є влучення – голова ОВА

У Рівненській області є влучення – голова ОВА

09:46 22.10.2022
Ворог продовжує ракетні обстріли Хмельницької області - ОВА

Ворог продовжує ракетні обстріли Хмельницької області - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

За ініціативою СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, поки що його відновлення неможливе - мер

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

ОСТАННЄ

Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

У Голлівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів Ukraine Film Fest - Держкіно

Мінреінтеграції ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови

За ініціативою СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, поки що його відновлення неможливе - мер

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

У Хмельницькому та Шепетівському районах є "прильоти", у цих районах відсутнє електропостачання – загиблих немає - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА