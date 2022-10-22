Потік на виїзд з України другий тиждень перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 15 до 21 жовтня зріс приблизно на 6 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 256 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд збільшився приблизно на 4 тис. – до 243 тис., повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Таким чином, за даними відомства, цього тижня на тлі російських обстрілів енергоінфраструктури знову зафіксовано чистий тижневий відтік з країни – у розмірі близько 13 тис. осіб порівняно з 11 тис. тижнем раніше.

Уперше з 10 травня чистий відтік триває вже другий тиждень поспіль. Попередній раз кількість тих, хто виїхав з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, три тижні тому, але тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії і "псевдореферендуми" на окупованих територіях.

Кількість легкових авто, що перетнули кордон, збільшилася цього тижня з 125 тис. до 129 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – із 494 до 531.

Продовження чистого відтоку з України - 10 тис. осіб за тиждень – цього тижня підтвердила і прикордонна служба Польщі. За її даними, потік з України до Польщі зріс з 165 тис. людей тижнем раніше до 168 тис., тоді як зворотний потік з Польщі в Україну – з 150 тис. до 158 тис. людей.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 7,193 млн людей, тоді як у зворотному напрямку - 5,387 млн людей.

Згідно з даними Держприкордонслужби, цього тижня найбільший відтік з України був у четвер-п'ятницю – по 5-6 тис. осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей. Однак за останній місяць чистий відтік досяг вже 34 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 18 жовтня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 14,325 млн осіб, з них в Польщу - 6,947 млн, Росію (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщину – 1,590 млн людей, Румунію – 1,392 млн людей, Словаччину – 867,1 тис. людей, Молдову – 660,5 тис. людей, Білорусь – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 18 жовтня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 6,942 млн людей.