Події

12:35 22.10.2022

У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

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У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

У Рівненській області через відсутність електроенергії не працюють сирени тривоги в Рівненському районі, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Через відсутність електроенергії сирени в Рівненському районі не працюють. Виводимо на вулиці машини ДСНС і патрульної поліції, які будуть оголошувати тривогу. Крім того, на території пожежних частин будуть вмикатися гучномовці. Також в FM-діапазоні і в інтернеті про повітряну тривогу інформує Радіо Трек",-написав він в телеграм-каналі і закликав також стежити за офіційними телеграм-каналами.

 

Теги: #енергопостачання #рівне #сирена

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